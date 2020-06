Ces femmes qui ont ouvert la voie

En mai 1918, les femmes obtiennent le droit de voter aux élections fédérales canadiennes. Entre 1916 et 1922, le suffrage féminin s’étend graduellement aux élections provinciales — partout, sauf au Québec. Il aura fallu attendre près de vingt ans pour que ce droit soit accordé aux femmes de la province en 1940, et ce après un combat acharné contre les valeurs traditionalistes de l’époque. En effet, l’obtention tardive du droit de vote au niveau provincial ne s’explique en aucun cas par un manque de motivation de la part des pionnières du suffrage féminin. Dès 1907, Caroline Dessaulles-Béique et Marie Gérin-Lajoie fondent la Fédération Nationale Saint-Jean-Baptiste (FNSJB), un groupe ayant pour mission l’avancement de la condition des Canadiennes franco-catholiques. Malgré son affiliation religieuse et l’importante influence des autorités cléricales sur le fonctionnement de la FNSJB, ses membres n’hésitent pas à s’afficher publiquement en tant qu’activistes pro-suffrage universel. Jusqu’à la fin des années 1920, ces femmes demeurent les principales combattantes dans la lutte pour le droit de vote au Québec.

En 1922, Marie Gérin-Lajoie crée le Comité pour le Suffrage féminin (CPSF), à travers lequel elle organise plusieurs délégations de centaines de femmes qui se rendent au Parlement pour exposer leurs arguments devant l’Assemblée. Le 9 février 1922, elles se heurtent à une opposition cinglante. Taschereau, alors premier ministre, leur rappelle que « Dieu a donné une mission [aux femmes]; qu’aux hommes il en a donné une autre » et des femmes affiliées à une contre-délégation décrivent leurs revendications comme des « caprices du temps présent. » Ces propos déplorables ne font qu’encourager les suffragettes, qui se délaissent alors peu à peu de leur affiliation au clergé et se dissocient du carcan maternaliste dans lequel elles évoluaient.

Quelques années plus tard, Thérèse Casgrain et Idola Saint-Jean, membres actives du CPSF, s’illustrent sur la scène féministe québécoise. En 1927, Saint-Jean quitte le Comité pour fonder l’Alliance Canadienne pour le vote des femmes alors que Casgrain prend les rênes du CPSF et le rebaptise. C’est ainsi que naît en 1929 la Ligue des droits de la femme (LDF), une organisation au mandat élargi qui portera le flambeau du combat pour les droits des femmes pendant les décennies suivantes. Si l’obtention du droit de vote constituait auparavant un objectif en soi, il s’agit maintenant d’un outil pour atteindre l’égalité des sexes. Pour une toute première fois, la lutte pour le suffrage féminin se politise. Les organisations dirigées par Casgrain et Saint-Jean s’allient ouvertement au Parti Libéral du Québec et mettent en œuvres des stratégies pour gagner du terrain dans la sphère politique. Pendant que les suffragettes manifestent au Parlement dans le but de remodeler l’opinion publique en faveur de leurs revendications, Casgrain s’affaire à construire de précieuses alliances au sein de l’establishment libéral, tant au niveau provincial que fédéral. En 1938, elle assiste au congrès du Parti Libéral avec plus de 40 femmes et réussit — entre autres grâce à l’appui d’Ernest Lapointe, à l’époque ministre fédéral de la Justice — à convaincre les militants d’inclure le vote des femmes à la plateforme du parti.

Se crée alors une relation mutuellement avantageuse entre le mouvement pro-suffrage féminin et le Parti Libéral du Québec, qui cherche à reprendre le contrôle du gouvernement après la victoire de Maurice Duplessis et son Union Nationale aux élections de 1936. Bien qu’elles ne détiennent pas encore le droit de vote, les femmes ont une voix qui porte dans l’opinion publique. Adélard Godbout, alors chef du Parti Libéral, nécessite leur appui s’il souhaite remporter l’élection de 1939 en faisant campagne avec une plateforme basée sur de vastes réformes sociales. En échange d’une promesse de légaliser le suffrage féminin s’il est élu, Godbout obtient le support public de la LDF et de l’Alliance Canadienne pour le vote des femmes. Il gagne ainsi les élections et la Loi accordant aux femmes le droit de vote et d’éligibilité est adoptée le 18 avril 1940. Après deux décennies de lutte acharnée menée sur tous les fronts, de l’arène politique aux médias en passant par les foyers des Québécois, les femmes gagnent finalement leur place aux urnes.

Bien que l’obtention du droit de vote représente une victoire considérable pour les femmes du Québec, la place qui leur est accordée en politique demeure extrêmement limitée jusqu’au début des années 1960. C’est en 1961 que Marie-Claire Kirkland devient la première femme élue députée à l’Assemblée législative du Québec. Élue lors d’une élection partielle suite au décès de son père qui occupait le siège de la circonscription de Jacques-Cartier, elle se dédie immédiatement à la défense des droits des femmes. Après s’être vue refuser le droit de signer un bail pour la location d’un appartement situé près du Parlement sans l’autorisation de son mari, Kirkland présente et fait adopter un projet de loi pour mettre fin à l’incapacité juridique de la femme mariée. La même année, en 1964, Jean Lesage la nomme ministre des Transports et des Communications; ce n’est qu’un début pour Kirkland, qui sera en charge de plusieurs portefeuilles sous Robert Bourassa. Jusqu’en 1973, l’année de sa retraite du monde politique, elle remporte trois élections consécutives mais demeure toutefois la seule femme membre du gouvernement provincial.

Jusqu’en 1985, il n’y a jamais plus de huit femmes siégeant simultanément à l’Assemblée Nationale. L’une d’elles, Pauline Marois — élue en 1981, seulement 11 jours avant de donner naissance à son deuxième enfant — deviendra la première femme à occuper le poste de première ministre du Québec. Marois fait ses débuts sur la scène politique en 1979, lorsqu’elle devient chef de cabinet de la ministre à la Condition féminine, un poste qu’elle avait d’abord hésité à accepter, ironiquement ne se considérant pas comme étant particulièrement féministe. Elle succède tout de même à Lise Payette en tant que ministre dès son entrée au Parlement. Très proche de René Lévesque, elle gravit rapidement les échelons du parti et gère de nombreux ministères après celui de la Condition féminine, incluant le prestigieux ministère des Finances sous Jacques Parizeau. Elle est à l’origine d’une réforme considérable du système d’éducation, visant à laïciser l’école, ainsi que de la création des centres de la petite enfance. Toutefois, son ascension à la chefferie du parti n’est pas sans embûches — elle se présente deux fois, d’abord en 1985 puis en 2005, avant de finalement remporter la course en 2011. Puis, elle est élue à la tête d’un gouvernement minoritaire en 2012, après avoir fait campagne sur une plateforme nationaliste. Malgré ses politiques parfois controversées et les ratés de son gouvernement minoritaire qui n’a tenu que deux ans, Pauline Marois demeure l’une des architectes de la société québécoise telle que nous la connaissons.

Bien qu’une femme ait occupé le poste de Première Ministre et que l’Assemblée Nationale compte aujourd’hui 55 femmes, soit 44% des sièges, la lutte est loin d’être terminée. Si elles ne se heurtent pas aux mêmes barrières structurelles que leurs prédécesseures, les Québécoises souhaitant se lancer en politique sont tout de même confrontées à une réalité complexe. Elles portent le fardeau de la conciliation travail-famille, surtout lorsque leurs enfants sont en bas-âge, et font face aux critiques cruelles d’une tranche de la société qui demeure réticente à leur ascension. Elles souffrent aussi du manque de diversité au sein du gouvernement, dans lequel les femmes noires, Autochtones et de couleur demeurent gravement sous-représentées. Le féminisme intersectionnel a donc encore sa place, aujourd’hui plus que jamais, sur la colline parlementaire.

Néanmoins, la situation actuelle incite à l’optimisme. Deux des quatre partis à l’Assemblée nationale, le Parti Libéral du Québec et Québec Solidaire, sont dirigés par des femmes — Dominique Anglade et Manon Massé. Le conseil des ministres de François Legault compte présentement 12 femmes, sur un total de 26 ministres. Suite à l’initiative de Véronique Hivon, députée de Joliette, l’Assemblée nationale vient tout juste d’annoncer l’adoption du congé parental destiné aux élues, dont l’adoption est prévue plus tard en 2020. Le Cercle des femmes parlementaires travaille activement à l’amélioration de la condition féminine en se concentrant, par exemple, sur la reconnaissance de la valeur du travail non-rémunéré effectué par les Québécoises. Peu à peu, et avec de plus en plus d’assurance, ces femmes se frayent un chemin au coeur de la machine politique québécoise. Chaque jour, elles érodent un moule féminin dont il semblait impossible de se libérer il n’y a qu’un siècle. D’abord et avant tout, elles font résonner la voix des quatre millions de Québécoises entre les murs de l’Assemblée Nationale. Grâce à elles, le Québec de demain reflètera finalement celles qui ont contribué à le bâtir. Certes, les Thérèse Casgrain, Marie-Claire Kirkland et Pauline Marois d’aujourd’hui ont du pain sur la planche, mais tout porte à croire que nous sommes entre de bonnes mains.

Image de couverture: Statue commémorative des pionnières du suffrage féminin (Marie Gérin-Lajoie, Idola Saint-Jean, Thérèse Casgrain) accompagnées de Marie-Claire Kirkland. Image par Paul VanDerWerf, sous la license CC BY 2.0