Déclaration du MIR contre le racisme

Le meurtre violent de George Floyd a déclenché un soulèvement populaire d’une envergure sans précédent. Il est toutefois nécessaire que cette résistance perdure au-delà des manifestations qui ont présentement lieu. Le comité de rédaction du McGill International Review a rédigé le message ci-dessous pour exprimer notre engagement, aujourd’hui et pour toujours, à devenir de meilleurs alliés.

Le MIR souhaite exprimer sa solidarité envers la communauté noire et le mouvement Black Lives Matter durant cette période éprouvante. Nous les appuyons dans leur lutte contre la brutalité policière, le racisme systémique, la suprématie blanche et la discrimination envers les Noirs, Autochtones et personnes de couleurs (BIPOC) au Canada, aux États-Unis et partout ailleurs. Nous dénonçons sans équivoque tout acte de violence envers les BIPOC et reconnaissons la présence, à la fois explicite et insidieuse, de racisme systémique dans notre société, renforcé par nos institutions à tous les niveaux. Il est temps de s’unir pour le démanteler.

En tant que publication étudiante de l’Université McGill, nous nous engageons à agir comme alliée de la communauté noire, du mouvement Black Lives Matter et de toute autre communauté victime de racisme systémique. Cependant, nous reconnaissons qu’à l’instar de l’université dans laquelle nous opérons, nous en avons souvent fait trop peu pour contribuer activement à la lutte. Au vu de la situation actuelle, il est primordial que les établissements d’enseignement supérieur se transforment en forum pour la discussion et les activités anti-racistes, tout en admettant leurs propres échecs. Les publications étudiantes jouent un rôle intégral dans ce processus de remise en question. Ainsi, nous utiliserons notre plateforme pour amplifier la voix des BIPOC et pour combattre les propos qui cherchent à invalider ou à éclipser le récit de leurs expériences.

Le McGill International Review s’engage donc à agir concrètement, et ce en:

Encourageant le recrutement et les contributions spontanées de rédacteurs BIPOC Encourageant les auteurs actuels à explorer des sujets abordant le racisme systémique, tout en s’assurant d’exprimer et de respecter la voix des BIPOC Formalisant dans le Guide de rédaction l’élimination de tout langage encourageant le racisme ou la suprématie blanche et en ajoutant des conseils pour l’utilisation d’un langage plus inclusif Organisant pour les auteurs du MIR des ateliers de pratiques anti-racistes, particulièrement dans le monde du journalisme

En utilisant notre plateforme de cette manière, nous espérons offrir un espace d’introspection et d’éducation pour tous. Néanmoins, il n’est pas suffisant de reconnaître individuellement la présence de racisme systémique et des privilèges qui en découlent. Nous devons collectivement prendre part à des actions anti-racistes si nous voulons réellement changer les choses, tant au niveau social qu’institutionnel. C’est pourquoi nous soutenons Black Lives Matter et tout activiste, organisateur et éducateur BIPOC, sans lesquels cette lutte globale ne pourrait avoir lieu.

Image de couverture : George Floyd Mural in Ottawa par Taymaz Valley, sous licence CC BY 2.0.