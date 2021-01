Des Accords de Société: Residente, Calle 13 et l’Identité Latinoaméricaine

Diane Robert est une étudiante en troisième année, poursuivant un Bachelor en Sciences Politiques et Histoire. Originaire de France, elle a vécu et étudié dans quatre continents, où elle a développé ses intérêts autours des mouvements sociaux, des inégalités sociales et de genres, ainsi que les relations entre la corruption et la violence urbaine en Amérique Latine. Elle considère le voyage comme étant l'une des meilleures façon d'apprendre de soi et des autres.