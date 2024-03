Des taxis volants pour les JO 2024 de Paris?

Une industrie en plein envol

Avez-vous déjà entendu parler des eVTOLs ? Ces appareils volants, qui évoquent de petits hélicoptères ou de grands drones, pourraient servir de taxis aériens pour les Jeux Olympiques de 2024 à Paris. L’acronyme eVTOL signifie « Electrical Vertical Take-Off and Landing » (décollage et atterrissage verticaux électriques), une technologie qui a vu le jour en 2009 avec la publication par la NASA d’une vidéo du Puffin, un eVTOL, décollant dans une simulation informatique. La propulsion électrique a connu un développement accéléré depuis, marqué notamment en 2017 par le projet Elevate d’Uber, démontrant la viabilité de ces appareils. En 2019, le premier vol humain à bord d’un eVTOL s’est réalisé en Corée du Sud. Aujourd’hui, l’industrie des eVTOLs est évaluée à plus de 6 milliards de dollars selon Deloitte, attirant d’importants investissements et transformant les prototypes d’hier en réalités d’aujourd’hui. Les principaux acteurs se divisent en start-ups, telles que Joby Aviation, Archer Aviation, Kitty Hawk, et Volocopter – ce dernier étant à la pointe du secteur – et en entreprises aéronautiques établies, incluant Airbus, Toyota, Honda, Hyundai, et Embraer.

Les eVTOLs promettent diverses applications, allant du transport de passagers – avec des modèles comme le Pipistrel 801 et le Volocity de Volocopter en première ligne – à la livraison de colis, un domaine où les géants tels que Google, Amazon, et UPS possèdent déjà une expérience significative grâce à l’utilisation de drones. Une autre perspective, plus controversée, concerne leur usage militaire, comme le montre le programme Agility Prime de l’US Air Force, destiné à l’attaque de cibles par les airs.

En 2023, l’Agence Européenne de la Sécurité Aérienne (AESA) et le Ministère des Transports français ont entamé la certification du Volocity. Dirk Hoke, PDG de Volocopter, exprimait l’espoir d’une approbation avant juin 2024, afin de déployer le Volocity pour le transport de passagers sur trois trajets différents lors des JO de Paris. Toutefois, face aux critiques du conseil municipal de Paris en novembre, le projet semble peu susceptible de se concrétiser à temps pour les Jeux. Néanmoins, la discussion qu’il engendre en France souligne l’imminence et l’importance des véhicules volants. Examinons de plus près le Volocity et son potentiel pour les Jeux Olympiques.

Un projet qui ne fait pas l’unanimité

Le Volocity, avec sa capacité de deux passagers, 18 rotors, et une autonomie de 35 kilomètres, incarne une avancée significative dans le domaine du transport aérien urbain. Initialement envisagé sans pilote pour maximiser son efficacité, Volocopter a opté pour un modèle piloté afin de faciliter son approbation réglementaire par l’Agence Européenne de la Sécurité Aérienne (AESA). Ce changement stratégique vise à déployer le Volocity sur trois itinéraires clés à Paris, y compris une liaison avec l’aéroport Charles De Gaulle, grâce à trois véliports déjà construits. L’ambition de Volocopter est double : offrir une solution de mobilité alternative durant les JO, période durant laquelle 15,3 millions de visiteurs sont attendus, et démontrer la viabilité d’un service de taxi aérien dans les grandes métropoles.

En décembre, une consultation publique a validé l’utilisation du Volocity pour les Jeux Olympiques, mais l’approbation finale de l’AESA et du Ministère des Transports français reste en attente. Entre juin et décembre 2024, Volocopter envisage de réaliser entre 2000 et 2500 vols, marquant potentiellement un tournant pour le transport urbain.

Cependant, plusieurs défis restent à surmonter. Le bruit du Volocity, bien que moins élevé que celui d’un hélicoptère, suscite des préoccupations pour les riverains des véliports. Sa consommation énergétique, significativement supérieure à celle des véhicules électriques, pose question dans le contexte actuel de crise environnementale. Le coût élevé des trajets, à 110 euros pour un parcours moyen jusqu’à l’aéroport Roissy, est critiqué, notamment par des élus parisiens qui y voient un luxe polluant réservé à une élite.

Les inquiétudes concernant la sécurité sont également prégnantes. Un accident impliquant un eVTOL pourrait avoir des répercussions majeures sur les JO, l’industrie des eVTOLs, et la ville de Paris. La nécessité d’un encadrement strict des vols et la question de l’autonomie du Volocity, rappelant les risques liés à la technologie autonome comme illustré par un incident avec un véhicule Tesla en Chine, sont au cœur des débats.

Enfin, l’impact potentiel sur l’emploi, notamment dans le secteur des taxis traditionnels déjà affecté par l’émergence d’Uber, soulève des questions socio-économiques importantes. L’avènement des eVTOLs autonomes pourrait accentuer le chômage, une problématique sensible pour les décideurs européens en période de tensions économiques.

La promesse des eVTOLs, à travers le projet du Volocity, soulève ainsi un ensemble de questions éthiques, environnementales, économiques, et réglementaires, illustrant les défis complexes associés à l’intégration de technologies innovantes dans le tissu urbain et social.

Un avenir prometteur

La question de savoir si les cieux parisiens seront traversés par des eVTOLs dès cet été reste ouverte. Actuellement, l’incertitude plane quant à l’approbation finale du projet, mais l’intérêt manifeste pour cette technologie souligne son potentiel disruptif dans le secteur des transports. La progression vers la concrétisation des eVTOLs, symbolisée par des projets tels que le Volocity, témoigne de l’émergence d’une industrie prometteuse, bien que naissante.

Pour s’imposer comme une alternative viable aux modes de transport traditionnels, les fabricants d’eVTOLs seront confrontés à d’importants défis, tant sur le plan logistique qu’éthique. La résolution de ces problématiques sera cruciale pour leur acceptation et leur intégration dans le quotidien urbain. Bien que les avantages des eVTOLs ne surpassent pas encore leurs inconvénients, l’enthousiasme suscité par l’arrivée de véhicules volants, jadis relégués au domaine de la science-fiction, est indéniable.

Le Volocity ne peut certes pas rivaliser avec la mythique DeLorean de « Retour vers le Futur » en termes de notoriété culturelle, mais son développement marque un pas significatif vers la réalisation d’un rêve futuriste. Les eVTOLs incarnent une vision audacieuse de l’avenir de la mobilité, où le ciel devient une nouvelle frontière à explorer. Ainsi, même si le chemin à parcourir est encore long et semé d’embûches, l’excitation autour des potentiels de cette technologie avancée est un signe prometteur pour les années à venir.

Édité par Victor Menant.

En courverture: L’evtol Generation 6 de la compagnie Wisk en démonstration sur la place King George en Australie. « Wisk eVTOL » , Image de Mark Gillow, sous licence CC BY-NC 2.0 DEED.