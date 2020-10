Escalade des violences dans le Haut-Karabagh : un casse-tête géopolitique 

Depuis fin septembre, la région du Haut-Karabagh est le théâtre de violents affrontements, réveillant un conflit de longue date. Situé dans la région du Caucase du Sud et pris en tenaille entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan, l’enclave territoriale lutte depuis la dislocation de l’URSS pour son indépendance ou son rattachement à l’Arménie. Alors que l’Azerbaïdjan tente d’affirmer sa domination sur un territoire qu’il estime lui appartenir de droit, l’Arménie apporte son soutien à la république d’Artsakh, le régime en place dans le Haut-Karabagh. Avec les combats qui gagnent en intensité, l’escalade du conflit est immédiate, et les dirigeants des deux camps opposés ont instauré la loi martiale. Dans ce contexte, les ingérences des puissances étrangères auprès de l’Azerbaïdjan comme de l’Arménie menacent d’ébranler l’équilibre des forces.

Le Haut-Karabagh, un territoire disputé de longue date

Pour comprendre les racines de ce conflit, il faut se plonger dans l’histoire de la région. Les républiques d’Azerbaïdjan et d’Arménie voient le jour en 1917, au moment de la révolution bolchévique qui cause la dissolution de l’Empire russe. Entre 1918 et 1920, l’Arménie chrétienne et l’Azerbaïdjan musulman chiite se battent pour le contrôle de divers territoires, dont le Haut-Karabagh, historiquement peuplé en grande majorité d’Arméniens. L’existence de ces deux jeunes républiques est néanmoins éphémère puisqu’en 1920 et 1921, les Bolchéviques envahissent tour à tour l’Azerbaïdjan puis l’Arménie. Les deux républiques deviennent alors des républiques socialistes soviétiques (RSS) sous tutelle de l’URSS.

Le contentieux moderne concernant le Haut-Karabagh a ses origines dans la décision du Bureau caucasien du Comité central du Parti Communiste en 1923 de rattacher le territoire à la RSS d’Azerbaïdjan, malgré l’opposition de ses habitants. Le Haut-Karabagh se voit refuser un rattachement à l’Arménie ou un statut de république à part entière, et devient à la place un oblast autonome sous contrôle azerbaïdjanais.

Sous l’égide de l’URSS pendant la Guerre Froide, il faudra attendre la fin des années 80 pour que la question du Haut-Karabagh revienne à l’ordre du jour. En 1988, après des manifestations de grande ampleur dans la capitale de Stepanakert, l’oblast autonome du Haut-Karabagh exprime son désir d’indépendance ou de rattachement à l’Arménie. Après l’effondrement de l’Union Soviétique en 1991, l’Arménie et l’Azerbaïdjan deviennent indépendants, et la région du Haut-Karabagh fait sécession en s’autoproclamant république indépendante d’Artsakh le 2 septembre 1991. Les attaques sporadiques de guérilla et les violences sectaires se transforment en une véritable guerre entre l’Azerbaïdjan et l’Arménie. À l’issue du conflit au lourd bilan de 30 000 morts et des centaines de milliers de réfugiés, l’Arménie parvient à repousser les forces azerbaïdjanaises hors du Haut-Karabagh. Malgré un manque de reconnaissance internationale, la région maintient la république autoproclamée d’Artsakh, et s’entoure d’une zone tampon contrôlée par les troupes arméniennes, qui la sépare de l’Azerbaïdjan.

Grâce à l’intervention du Groupe de Minsk, présidé par la Russie, les États-Unis et la France, un fragile cessez-le-feu est négocié en 1994, qui établit notamment une ligne de contact entre les forces arméniennes et azerbaïdjanaises. Malgré la poursuite des pourparlers de paix, les accrochages entre les deux camps sont devenus monnaie courante, avec des pics de violence comme en 2016.

Le tandem Turquie-Azerbaïdjan face à l’Arménie

Poursuivant une ambition régionale dans la région, la Turquie s’impose comme un acteur incontournable du conflit en apportant notamment son soutien à l’Azerbaïdjan. De fait, quelques heures seulement après le début des affrontements, le président Recep Tayyip Erdogan a assuré à son homologue azerbaïdjanais Ilham Aliyev un appui militaire, diplomatique et politique. La Turquie et l’Azerbaïdjan entretiennent des relations privilégiées depuis toujours : la Turquie fut notamment le premier pays à reconnaître l’indépendance de l’Azerbaïdjan en 1991. Les deux nations turcophones partagent une culture commune : l’adage « une seule nation, deux États » prononcé par l’ancien président azerbaïdjanais Heydar Aliyev résume cette entente. Également, les deux États maintiennent une coopération étroite dans les domaines de la défense et de la sécurité puisque depuis 2010, ils sont liés par un accord d’assistance mutuelle en cas d’attaque étrangère. En juillet dernier, les deux pays ont conduit des manœuvres interarmées dans la région de Nakhitchevan en Azerbaïdjan, avec la participation d’hélicoptères T-129 turcs.

À l’inverse, les relations entre la Turquie et l’Arménie sont hostiles, notamment à cause du négationnisme d’état pratiqué par la Turquie vis-à-vis du génocide arménien. Si la Turquie reconnaît l’État arménien au moment de son indépendance en 1991, elle lui ferme ses frontières en 1993 lors de la guerre du Haut-Karabagh, explicitant son soutien à l’Azerbaïdjan. Depuis, aucune relation diplomatique officielle n’existe entre les deux pays. La Turquie a indiqué très clairement que seul un retrait des troupes arméniennes d’Azerbaïdjan et du Haut-Karabagh rendrait possible une reprise des relations diplomatiques entre les deux pays.

Le soutien apporté par la Turquie à son allié azerbaïdjanais se traduit majoritairement par l’approvisionnement de matériel militaire. De fait, de récentes vidéos révèlent l’utilisation par l’Azerbaïdjan de drones TB2 Bayraktar, de fabrication turque. Les autorités arméniennes accusent même la Turquie d’intervenir directement dans les affrontements. Leur raisonnement est simple : seul du personnel entraîné est capable de contrôler de tels engins. Enfin, pour l’Arménie et la France, la principale menace est la politique erratique de Recep Tayyip Erdogan, qui vise à créer un nouveau foyer de tension en important des mercenaires syriens combattre aux côtés des soldats de l’Azerbaïdjan. L’Observatoire syrien des droits de l’Homme indique que pas moins de 300 djihadistes des groupes « Sultan Murad » et « Al-Amshat » ont été recrutés par la Turquie et dépêchés dans le Haut-Karabagh.

Les intérêts politiques et économiques turcs dans le Haut-Karabagh

L’interventionnisme de la Turquie dans le conflit est une nouvelle manifestation de son activisme politico-militaire dans l’ancienne sphère ottomane. Confronté à une économie nationale à bout de souffle, Erdogan tente de s’imposer sur la scène régionale, afin de redynamiser sa plateforme politique. Le président turc veut faire de son pays un acteur international puissant et indépendant, en établissant notamment des pôles d’influences dans des régions historiquement musulmanes et turcophones. Après la Libye et la Syrie, c’est donc au tour du Caucase du Sud d’être la cible des desseins ambitieux d’Ankara.

La prise de position d’Erdogan dans les affrontements au Haut-Karabagh s’inscrit également dans un contexte de défense des intérêts économiques de la Turquie, et notamment de l’importance croissante des accès aux hydrocarbures. En Libye comme en Méditerranée orientale, la Turquie cherche à obtenir la mainmise sur des gisements de pétrole et de gaz naturel. Dans le Caucase du Sud, Erdogan souhaite cette fois-ci protéger l’approvisionnement de la Turquie en gaz, menacé par l’instabilité qui règne dans la région. Le Gazoduc Bakou-Tbilissi-Erzurum fournit 23% de la demande turque, soit à peu près 3 milliards de mètres cubes de gaz pour le premier trimestre 2020. Cet approvisionnement est essentiel pour la Turquie, puisqu’il lui permet de réduire sa dépendance énergétique vis-à-vis de la Russie et de l’Iran. La proximité du gazoduc avec le Haut-Karabagh menace donc son bon fonctionnement, et a poussé Erdogan à intervenir pour garantir sa sécurité.

La Russie : un médiateur?

Dans le Caucase du Sud, les ambitions turques se heurtent néanmoins à une puissance régionale de poids : la Russie. Sous la présidence de Vladimir Poutine, la Russie a fait l’étalage de sa capacité d’intervention en menant des exercices militaires de grande échelle le long de sa frontière méridionale. Début septembre, des manœuvres militaires conjointes avec l’Arménie, la Chine et l’Iran ont eu lieu dans le Caucase russe et en Mer Noire, mobilisant près de 13 000 hommes et des centaines de blindés.

En tant qu’ex-républiques socialistes soviétiques, l’Azerbaïdjan et l’Arménie conservent tous deux des liens significatifs avec Moscou. En plus d’être un partenaire économique majeur pour les deux pays, la Russie constitue également un fournisseur d’armes pour les armées nationales arménienne et azerbaïdjanaise, dont la majorité de l’équipement militaire est russe ou soviétique d’origine. Dans le domaine de la sécurité cependant, Arménie et Russie ont une coopération plus étroite. Tous deux sont alliés au sein de l’Organisation du traité de sécurité collective (OTSC), à laquelle l’Azerbaïdjan ne fait pas partie. Dans le cadre de cette alliance, la Russie dispose d’une base à Gyumri en Arménie, où sont stationnés 5000 soldats.

L’intervention turque dans le conflit entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan place la Russie dans une situation délicate, limitant ses options. Si elle intervient au côté de l’Azerbaïdjan, elle se met à dos l’Arménie, un allié régional de premier plan chez qui Moscou dispose d’intérêts économiques et militaires importants. Cependant, un appui trop prononcé en faveur de l’Arménie risquerait de contrarier le pouvoir azerbaïdjanais et d’ouvrir la porte à une présence plus durable de la Turquie dans les affaires de la région, au travers d’une coopération intensifiée. Ainsi, la Russie maintient une équidistance avec les deux pays et endosse le rôle de médiateur. Seule une avancée des troupes azerbaïdjanaises dans le territoire arménien – excluant le Haut-Karabagh, officiellement en Azerbaïdjan – sortirait Moscou de sa torpeur puisque dans le cadre du règlement de l’OTSC, la Russie est tenue de venir militairement à la rescousse de son allié arménien.

L’Iran : un invité surprise du conflit

Les affrontements entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan pour le territoire du Haut-Karabagh portent préjudice à l’Iran. La République islamique, qui partage une frontière commune avec l’Arménie et l’Azerbaïdjan, craint que le conflit n’ait des retombées sur son propre territoire. Alors que plusieurs villages iraniens ont déjà été touchés par des tirs de mortiers provenant de la zone de combat, le ministre des Affaires étrangères iranien a exhorté les belligérants à se rendre à la table des négociations. Dans cette optique, l’Iran a dévoilé une proposition de paix pour mettre fin à la violence dans le Haut-Karabagh, se positionnant ainsi en arbitre du conflit.

Cette neutralité supposée de l’Iran dissimule ses objectifs géopolitiques dans le Caucase du Sud. Officiellement, l’Iran a apporté son soutien à l’Azerbaïdjan, peu de temps après le début des affrontements. À première vue, une telle alliance ne paraît pas incongrue, puisque les deux pays sont à majorité musulmane chiite. En réalité, le facteur religieux n’est pas approprié pour comprendre les relations entre les deux nations. Alors que la République islamique d’Iran, comme son nom l’indique, a fait de l’Islam la religion d’État, l’Azerbaïdjan a de son côté privilégié un système politique séculaire. Ainsi, si l’affinité religieuse entre les deux pays justifie le soutien officiel de l’Iran pour l’Azerbaïdjan, l’argument de la religion ne rentre pourtant pas dans les calculs géopolitiques de Téhéran.

Dans les faits, l’Iran se range du côté de l’Arménie dans le conflit qui l’oppose à l’Azerbaïdjan. Plusieurs raisons permettent de comprendre ce choix stratégique. Tout d’abord, le support tacite de l’Iran à l’Arménie est congruent avec l’alliance officielle entre la Russie et l’Arménie. L’Iran ne souhaite pas aller à l’encontre de la Russie, dont le pouvoir de veto au Conseil de sécurité de l’ONU lui est indispensable pour contrer les ambitions américaines. Également, confronté à une minorité irrédentiste, se revendiquant périodiquement appartenir à l’Azerbaïdjan en son sein, l’Iran craint un soulèvement populaire qui porterait atteinte à la stabilité du pays. Enfin, Téhéran se méfie des ambitions panturques d’Ankara, dont l’alliance avec l’Azerbaïdjan menace l’équilibre régional. Par conséquent, face à la menace du bouleversement des rapports de forces dans le Caucase du Sud, l’Iran a tout intérêt à ce que le conflit dans le Haut-Karabagh prenne fin le plus rapidement possible.

L’espoir d’une résolution diplomatique

Dans le conflit qui oppose l’Arménie et l’Azerbaïdjan, les différentes revendications territoriales, aspirations hégémoniques et intérêts économiques s’entrechoquent. Dans le Haut-Karabagh, de part et d’autre de la ligne de contact, ce sont surtout les civils qui sont les premières victimes. La population d’Artsakh se trouve prise au piège au beau milieu des combats, tandis que les villages azéris voisins sont la cible fréquente de tirs de roquettes.

Face à l’aggravation de la crise humanitaire, les États membres du groupe de Minsk ainsi que l’OTAN ont appelé à l’arrêt des combats et à une résolution pacifique. Les appels du pied de la communauté internationale se heurtent à l’indéfectibilité de l’Azerbaïdjan et de la Turquie, convaincus de la nécessité de leurs actions.

Seule la Russie a les cartes en main pour calmer les ardeurs turques et forcer un accord entre les différents partis belligérants. À Sotchi et à Astana, la Russie a démontré qu’elle était en mesure de s’arranger avec la Turquie pour établir des accords de cessez-le-feu. Pour que le conflit cesse dans le Haut-Karabagh, Vladimir Poutine devra donc trouver un compromis avec Erdogan, quitte à lâcher du lest en Syrie ou en Libye, les deux autres théâtres d’opérations où Russie et Turquie sont au coude-à-coude.

Photo de couverture: militaires arméniens en route vers le Haut-Karabagh. Photo par Nicoleon sous licence CC BY-SA 4.0.