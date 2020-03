Fukushima: Une réintégration accélérée par les JO

Le 11 mars 2020 marquera les 9 ans du plus fort séisme jamais enregistré dans l’archipel japonais, 9.1 sur l’échelle de Richter. Malgré la violence de l’événement, c’est avant tout le tsunami lui succédant qui fut responsable de la plupart des dégâts et des nombreuses victimes, et ce, en dépit des normes japonaises qui ont pourtant permis d’éviter un bilan plus lourd. En effet, les installations de la centrale nucléaire de Fukushima Daiichi, installées sur le front de mer, n’ont pas résisté aux assauts des vagues : trois des six réacteurs ont souffert d’importants dégâts et malfonctionnements, libérant de nombreux radionucléides dans l’atmosphère et dans l’océan pendant plusieurs semaines. L’environnement s’est donc retrouvé contaminé par des sous-produits radioactifs, forçant les autorités à graduellement évacuer la région située à moins de 20 km de la centrale, relocalisant ainsi des milliers d’habitants.

Depuis, le Japon, ou du moins son gouvernement, souhaite tourner la page et pour ce faire, les Jeux Olympiques d’été de Tokyo représentent l’opportunité idéale. Le comité «Reconstruction Olympics» – Olympiades de la reconstruction – a relocalisé 6 matchs de baseball et de softball dans le stade «Fukushima Azuma Baseball», situé à l’extérieur de la ville de Fukushima et à plus de 30 km de la centrale. Les attentes sont fortes et, au cours des 2 dernières années, 20 millions de dollars US ont été dépensés par la municipalité de Fukushima pour mettre à niveau le stade et assurer les préparatifs. Malgré la rapidité de la réhabilitation de la zone, les autorités assurent que cette décision ne représente aucun danger.

Les décisions concernant le relais de la flamme olympique, généralement instrumentalisé pour faire découvrir les recoins du pays hôte, ont également été porteuses de contentions. Au Japon, il a été décidé que le début du relais se fera en Mars au J-Village, le centre d’entraînement national de football à 20km de Fukushima Daiichi. Ouvert en 1997, ce centre sportif avait été converti en base logistique pour coordonner les opérations de décontamination de la centrale après la catastrophe de 2011. En 2017, une nouvelle base plus proche de Fukushima Daiichi avait ouvert, permettant de reconvertir l’espace en centre sportif pour les Jeux Olympiques.

Les controverses soulevées par cette succession de décisions de la part du gouvernement japonais et du comité olympique, ne s’arrêtent pas à l’échelle domestique japonaise. Effectivement les tensions entre le Japon et la Corée du Sud s’en sont retrouvées exacerbées. Malgré son traitement, l’eau utilisée pour refroidir les réacteurs contient toujours des éléments radioactifs. TEPCO (propriétaire de Fukushima Daiichi) indique que la centrale n’aura plus la place de stocker cette eau après l’été 2022, les experts et le gouvernement songent donc à la relâcher dans l’océan. Une fois diluée, elle ne représenterait aucun danger. Face à cette éventualité, le comité olympique sud-coréen s’est affirmé inquiet par les radiations lors des futurs Jeux Olympiques lors d’une réunion avec les organisateurs à Tokyo. Pour mettre un terme à la polémique, il a été décidé que la Corée du Sud aurait sa propre cafétéria pendant les JO afin d’assurer la parfaite traçabilité des aliments de ses athlètes. De plus, le ministère sud-coréen de la Sûreté des produits alimentaires et médicamenteux a déclaré qu’il allait doubler les contrôles de radiations des produits en provenance du Japon. L’intégration de Fukushima dans les Jeux Olympiques est instrumentalisée par Séoul pour relancer encore et toujours les velléités historiques entre ces deux pays.

En réponse à ses critiques, Tokyo veut montrer qu’il est capable de contrôler son territoire, ce qui passe assurément par le rétablissement complet des voies de communications. La ligne ferroviaire JR Joban passant par la préfecture de Fukushima était depuis 2011 interrompue sur 21 km, mais sa complète réouverture est prévue pour le 14 mars avec, en plus, l’inauguration d’une nouvelle station, Futaba, à seulement 4 km de la centrale nucléaire. Afin de réintégrer le territoire, Japan Railways a entrepris une décontamination des voiries en enlevant les arbres et en remplaçant le gravier pour limiter l’exposition aux passagers puisqu’une partie du tracé passe par la zone « Difficile à réhabiliter » où les radiations sont trop hautes pour y vivre quotidiennement. De plus, les ordres d’évacuation de plusieurs zones entourant les stations desservies seront suspendus début mars pour permettre le retour des populations.

Le gouvernement a également initié depuis plusieurs mois une campagne médiatique pour instiller l’idée que Fukushima est sûre. Récemment, le Premier ministre Shinzō Abe s’est montré sans tenue de protection à quelques dizaines de mètres de la centrale. « J’ai finalement été capable de voir [la centrale] juste en portant un simple costume », avait-il déclaré le 14 avril dernier. Le promontoire où il s’était tenu était le seul endroit endroit où les précautions habituelles n’étaient pas de vigueur, mais en 6 minutes, il s’était tout de même exposé à 10 fois la radioactivité normale quotidienne (10 microsieverts). Par ailleurs, le gouvernement a artificiellement relevé le niveau maximum d’exposition à 20 fois la dose réglementaire internationale. Par conséquent, des zones qui étaient autrefois considérées contaminées sont devenues habitables tandis que la radioactivité locale, elle, n’a pas changée.

Ainsi, le gouvernement a depuis plusieurs années essayé de construire une histoire qui appuie la prétention que Fukushima soit sûre. Néanmoins, on peut s’interroger sur la véracité de cette déclaration : en janvier un robot dans l’enceinte du réacteur n°2 a détecté une brusque augmentation de la radioactivité équivalent à 683 fois la dose annuelle naturelle en l’espace d’une heure (683 millisieverts). L’État s’appuie donc sur des données partielles, récoltées grâce à des capteurs disposés à des endroits stratégiques qui sont naturellement peu radioactifs ou déjà décontaminés pour soutenir sa nouvelle narrative. En outre, bien qu’elles représentent 70% du territoire, les zones forestières ne font pas l’objet de relevés gouvernementaux alors que des études indiquent qu’elles sont encore largement toxiques. C’est grâce à ses stratagèmes que le gouvernement peut se targuer d’avoir une radioactivité ambiante équivalente à celle de New York.

Toutefois, la radioactivité de Fukushima est différente et ne devrait pas être normalisée. En effet, les radionucléides présents à Fukushima ne sont pas des ondes comme pour une radiographie ou pour celles du le soleil qui traversent le corps puis s’échappent. Ce sont des atomes qui s’accumulent sur le sol et dans le corps et leur effet destructeur en est décuplé. Par ailleurs, les opérations de décontamination ne font que repousser le problème : il s’agit simplement de mettre les restes de végétaux et de matériaux dans de grands sacs noirs entreposés à l’air libre qui ne résisteront pas à l’épreuve du temps.

Malgré les 27 milliards de USD investis pour nettoyer le territoire, plusieurs ONG dont Greenpeace Japan et l’opinion publique n’ont pas été dupes. « Les personnes refusent d’y retourner », confirme Katsuya Hirano, un professeur associé d’histoire à UCLA. Cependant, dès que les résidences des populations déplacées seront jugées sûres, l’allocation d’environ 1000 $ sera suspendue forçant certaines d’entres elles à revenir s’installer dans cette zone où un avenir incertain les attend. En effet, malgré la fulgurante reprise des exportations des secteurs agricole, piscicole et forestier, leur activité ne tient qu’à un fil : les pêcheurs de la région refusent que TEPCO relâche l’eau contaminée dans l’océan. Ils y voient une menace à leurs efforts pour regagner la confiance de leur client. En effet, certains pays comme la Corée du Sud, la Chine et Taïwan maintiennent un boycott de tout produit venant de Fukushima et au moins 24 pays restreignent une partie des produits. De plus, pour faire oublier son passé, la préfecture espère se consacrer aux énergies renouvelables. Un plan de 2,75 milliards de USD a été acté pour construire 11 fermes solaires et 10 fermes éoliennes sur le relief et les terrains inoccupés. Le gouvernement est également en discussion avec plusieurs entreprises afin qu’elles s’installent durablement dans la région dans le but d’assurer un travail aux locaux. Toutefois, le chemin pour restaurer la confiance est long.

Au Japon, Fukushima continue d’être dans tous les esprits, 9 ans après la catastrophe. Le monde politique souhaite réintégrer cet espace le plus vite possible mais la population comprend que les enjeux sanitaires ont été négligés. Pour redorer son image, le parti de Shinzō Abe, accablé par les scandales de corruption, veut faire des Jeux Olympiques un succès, quitte à omettre la réalité gênante de Fukushima. Il semblerait que la région ne soit plus si dangereuse mais les preuves scientifiques n’arrivent pas à s’accorder sur une limite d’exposition, surtout à long terme. Toujours est-il que les terrains ont perdu en valeur et, dans un pays où les terres arables sont limitées, les populations défavorisées qui vont s’y établir relanceront inévitablement la problématique de la justice environnementale. Mais en politique, qu’importe le long terme quand le but est de se faire réélire aujourd’hui. En effet, quoique le mandat de Shinzō Abe court jusqu’à l’année prochaine, il pourrait tirer un important capital de sympathie s’il parvient à transformer Fukushima l’abandonnée en Fukushima la prospère, quitte à mettre la vie de ses concitoyens en danger.

