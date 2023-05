Compte tenu de la grave crise économique et politique au Liban, Marilou el Mabsout et Joseph Abounohra ont rencontré Sara El-Yafi, politologue libanaise de la Harvard Kennedy School. Sara retourne sur les causes de l’explosion du port de Beyrouth du 4 août 2020 et nous fournit une analyse de la situation actuelle.

Un grand merci à CKUT pour son aide dans la production de cet épisode.